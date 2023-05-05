фото: Архив "КП"

В Балашове три пожарных расчета тушили пятиэтажку. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 4 мая около 13:00 часов дня в г. Балашове тушили пожар в пятиэтажке.

Возгорание произошло в 3-х комнатной квартире жилого дома, расположенного по адресу: ул. 167-я Стрелковая дивизия, 2.

Сообщение на «01» поступило от соседей погорельца, которые почувствовав запах гари, выбежали в подъезд и увидели дым, который валил из соседней квартиры. 62-летний хозяин жилья в момент возгорания находился дома и пытался ликвидировать огонь самостоятельно.

По данным областного ГУ МЧС, на вызове работали три пожарных расчета. Специалисты провели срочную эвакуацию 10 человек. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается.