Саратовский следком объявил о назначениях новых руководителей в двух территориальных отделах

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственный комитет России по Саратовской области назначил новых руководителей в двух территориальных отделах своего управления. Об этом сообщили в ведомстве.

Подполковник юстиции Евгений Панин, ранее исполнявший и замещавший обязанности руководителя, стал начальником Следственного отдела по Октябрьскому району Саратова, где и работал ранее.

Майор юстиции Денис Плясунов же назначен на пост начальника Ртищевского межрайонного отдела. Ранее он работал заместителем начальника отдела по Балашову и заместителем руководителя Базарно-Карабулакского межрайонного следственного отдела.

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