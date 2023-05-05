Капуста дорожает, огурцы дешевеют — Саратовстат отчитался о недельном изменении цен

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По данным Саратовстата за первую неделю мая в регионе существенно подорожала белокочанная капуста. Также прибавили в цене лук, бананы и морковь. Зато подешевели огурцы, свекла, картофель и гречка.

Капуста продается по 24,3 руб. за кг. Лук можно приобрести примерно за 58 руб. Килограмм бананов обойдется в 109,9 руб. Морковь стоит не менее 38,3 руб.

При этом на 6,18% снизилась стоимость огурцов и составила 160 рублей. Свеклу можно купить за 32,38 руб, тут зафиксировано снижение на 4,36%. Картофель потерял в цене 4,2% и его можно приобрести по 29,3 руб. за килограмм. Гречка подешевела на 2,2%, теперь за 1 кг крупы придется отдать 67,7 руб.

Средняя стоимость килограмма муки в Саратовской области составляет 44,8 руб. Яблоки обойдутся в 86 руб. На десяток яиц саратовцы тратят 72,4 руб. За килограмм соли придется заплатить около 12,4 руб. Цены на макароны достигли 71,2 руб., на шлифованный рис - 92,4 рубля, на помидоры - 202,3 руб.

Однако некоторые продукты в Саратовской области дороже, чем в среднем по ПФО. Житель Приволжского федерального круга может купить сметану за 248,5 руб., саратовец вынужден переплачивать около 25 руб. за килограмм данного продукта. Похожая ситуация с колбасой. В Саратовской области килограмм колбасы обойдется в 567,7 руб., а в ПФО он на 60 рублей дешевле. В нашем регионе дорогое сливочное масло: в ПФО его можно купить за 718 рублей, в Саратовской области - за 790 руб.

Статистики утверждают, что существуют категории продуктов, которые саратовцам обходятся дешевле, чем жителям ПФО. Например, черный байховый чай в Саратовской области можно купить за 1000,5 руб. Тогда как жители ПФО переплачивают более 70 руб. за килограмм любимого напитка. Фруктово-ягодные консервы для детского питания обходятся нам в 440 руб. В ПФО их стоимость составляет 494,4 руб. Цена на маргарин по Саратовской области составляет 195 руб., в среднем по Приволжскому федеральному округу - 224 руб. На мясные консервы для детского питания саратовцы тратят 998 руб., а в ПФО кг данного продукта дороже на 45 руб.