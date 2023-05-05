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НовостиОбщество5 мая 2023 7:21

В Саратове риелтора осудили на три года за хищение у клиентов почти шести миллионов рублей

43-летняя жительница Саратова обманула трех граждан
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Саратове риелтора осудили на три года за хищение у клиентов почти шести миллионов рублей. Об этом сегодня, 5 мая, рассказала пресс-служба региональной Прокуратуры.

По данным ведомства, жительница Волжского района Саратова в период с 2013 по 2018 год под видом купли продажи помещений обманула трех местных жителей. Всего 43-летняя женщина подобным способом «заработала» 5,7 млн рублей.

Суд признал предприимчивую гражданку виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В качестве наказания женщина проведет 3 года в колонии.