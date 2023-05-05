В начале июня начнется строительство Саратовской набережной в сторону Затона

фото: тг-канал "Володин. Саратов"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным посетили Саратов и обсудили вопрос о продлении саратовской Набережной в сторону Затона. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов»

Решение по строительству уже найдено и работы начнутся в начале июня. Участок, в верх по течению, протяженностью 2,5 км планируется завершить в течение двух лет.

Также обсудили планы по строительству набережной в Заводском районе - мкр Авиатор, в той части, которая находится за грузовым портом.

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