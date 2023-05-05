В Саратовской области за сутки выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом

фото: Архив "КП"

По информации оперштаба, на сегодня, 5 мая в Саратовской области зарегистрирована 69 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших с начала пандемии в области составляет 322 349 человек, выздоровели с начала эпидемии 315 671 человек, за сутки — 178.

По возрастному составу заболевших распределение следующее: дети до 17 лет — 15 человек; 18-29 лет — 3; 30-49 лет — 16 пациентов; люди в возрасте 50-64 лет — 21; и 14 заболевших старше 65 лет.

По клиническому течению болезни с пневмонией — 11, с признаками ОРВИ — 58.

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