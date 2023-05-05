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НовостиОбщество5 мая 2023 7:03

Саратовскую набережную сделают более комфортной для лиц с ограниченными возможностями здоровья

По поручению Лады Мокроусовой чиновники провели мониторинг доступности общественных пространств
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба мэрии Саратова

фото: пресс-служба мэрии Саратова

Сотрудники администрации совместно с представителями Саратовской Региональной Общественной Организации Инвалидов «Ты не один» провели обследование Набережной Космонавтов. Мэрия сообщает, что проверялись условия безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Мониторинг осуществляется по поручению главы города Лады Мокроусовой. В мероприятии приняли участие: комитет по общественным отношениям и туризму, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, администрации Волжского района. Профильный специалисты взяли на контроль все выявленные замечания.

С учетом требований к организации комфортного передвижения маломобильных групп населения будут выполнены необходимые корректировки. Подобные мероприятия будут продолжены на территории Привокзальной площади и пляжа на Новой Набережной.