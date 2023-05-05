В Энгельсе из-за празднования дня победы ограничат для проезда и парковки улицы в центре

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Энгельсе временно ограничат движение по нескольким улицам в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает районная администрация.

Так, с 7 мая в 17:00 до полуночи 10 мая автомобилисты не смогут припарковаться и проехать по площади Ленина между улицей Горького и площадью Свободы.

9 мая с 5:00 до 0:00 10 мая будут перекрыты: улица Телеграфная между улицей Пушкина и площадью Свободы, проспект Строителей между улицами Полтавская и Ломоносова, а также площадь Свободы от улицы Нестерова до набережной Рудченко.

Движение, остановку и стоянку транспорта будут ограничены по площади Свободы на участке от Нестерова до набережной им. Генерал-лейтенанта Рудченко М.М., улице Телеграфной на участке от Пушкина до площади Свободы, а также по проспекту Строителей на участке от улицы Полтавской до Ломоносова с 5 часов утра до 11 часов вечера 9 мая.

С 7 мая в 17:00 до 9 мая в полночь будет ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств по площади Ленина на участке от площади Свободы до улицы М. Горького.

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