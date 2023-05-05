Графика: ПФК Сокол

Главный тренер саратовского ФК «Сокол» покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вчера, 4 мая, на сайте саратовского футбольного клуба появилось сообщение об уходе Евгения Харлачева с пота главного тренера. Клуб выражает Евгению Валерьевичу благодарность за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Феноменальный результат, достигнутый командой под руководством Харлачева. в осенней части Первенства создал фундамент для борьбы за путевку в 1 лигу в финальной группе.

- После двух поражений на старте весеннего этапа Евгений Валерьевич сам попросил освободить его от работы, мотивируя это тем, что на данный момент из-за семейных обстоятельств, он не может на 100 процентов сфокусироваться на команде, а это может сказаться на итоговом результате. В итоге, мы расстаемся и говорим ему огромное спасибо!, - приводит клубный сайт слова директора команды Алексея Потапова.

Напомним, сегодня, 5 мая, футболисты "Сокола" примут "Сахалинец". Начало в 16:00 на стадионе "Локомотив"

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