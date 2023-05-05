В Калининске мужчина умер в машине скорой

Фото: СУ СКР по Саратовской области
Накануне, 4 мая, в городе Калининске врачи скорой помощи не смогли спасти 43-летнего пациента, сообщило управление Следственного комитета РФ по Саратовской области.
Мужчина был доставлен из квартиры на улице Чиркина, но умер в машине скорой по пути в больницу. Предварительно, на теле пациента не было следов насильственной смерти.
Ведется расследование, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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