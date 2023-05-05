фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин проведет личный прием участников СВО в субботу. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора.

В субботу, 6 мая, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проведет личный прием участников СВО и их семей. Записаться можно сегодня, 5 мая, с 9:00 до 17:00 в Управлении по работе с обращениями граждан Правительства (г. Саратов, улица Московская, д. 72 стр. 6).

В этот день личные приемы проведут и главы муниципальных районов.

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