фото: ГИБДД
В центре Саратова мужчина на иномарке сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Саратова.
Сегодня, 4 мая, в центре Саратова произошло ДТП. Примерно в 15:30 напротив дома №80 по улице Мичурина мужчина за рулем Chevrolet Lacetti сбил 14-летнюю девушку-пешехода.
В результате ДТП пешеход госпитализирован в больницу .
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