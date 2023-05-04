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НовостиПроисшествия4 мая 2023 16:45

В центре Саратова мужчина на иномарке сбил 14-летнюю девочку

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В центре Саратова мужчина на иномарке сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Саратова.

Сегодня, 4 мая, в центре Саратова произошло ДТП. Примерно в 15:30 напротив дома №80 по улице Мичурина мужчина за рулем Chevrolet Lacetti сбил 14-летнюю девушку-пешехода.

В результате ДТП пешеход госпитализирован в больницу .

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