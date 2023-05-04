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Жители Саратова возмущаются из-за коммунального фонтана в центре города. Кадрами с редакцией "КП-Саратов" поделился читатель.

Сегодня, 4 мая, на пересечении улиц Новоузенской и Хользунова забил коммунальный фонтан. Жители Октябрьского района возмущены аварией.

-Полюбуйтесь на новый фонтан в центре города! Каждый год одно и тоже, - комментирует подписчик.

Коммунальные службы пока не давали комментариев.

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