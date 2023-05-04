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Саратовцев приглашают выбрать территории для благоустройства. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

На территории областного центра продолжается голосование по отбору территорий, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Всероссийское онлайн-голосование продлится до 31 мая, выбирают граждане из сорока предложенных территорий. Проголосовать можно на федеральной платформе, на сайтах муниципалитета и через приложение волонтеров.

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