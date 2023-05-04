фото: 2GIS

Кинотеатр «Победа» проведет первый показ после возвращения под крыло государства. Об этом сообщает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры на своем официальном сайте.

10 мая 2023 года в 13:00 минут в кинотеатре «Победа» Средневолжский филиал совместно с ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» проведут показ художественного фильма «Звезда», снятого по одноименной повести Эммануила Казакевича в режиссуре Николая Лебедева.

На мероприятие приглашены учащиеся старших классов школ города, студенты Саратовского государственного университета, Саратовского государственного технического университета, вход свободный.

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