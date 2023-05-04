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НовостиОбщество4 мая 2023 13:56

В поселке Приволжский займутся ремонтом дорог и установкой освещения

Дмитрий Плеханов встретился с многодетными семьями микрорайона 3-й Квартал
Евгений Бадиков
Дмитрий Плеханов

Дмитрий Плеханов

В поселке Приволжский займутся ремонтом дорог и установкой освещения. Об этом глава Энгельсского муниципального района Дмитрий Плеханов сообщил в своем телеграм-канале.

— Сегодня встречались на 3-ем квартале с представителями многодетных семей, договорились, что в этом году грейдируем, осыпаем инертными материалами дорогу, проектируем, по возможности после проектирования укладываем сети для воды, ставим освещение, — сообщил Плеханов.

По словам Плеханова, остались вопросы у многодетных семей, которым были выделены земельные участки, которые впоследствии заросли. В течение недели будут определены границы участков и они будут очищены от многолетних деревьев, дабы люди смогли начать строительство.

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