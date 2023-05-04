Саратов посетят пилоты проекта «Крылья Победы. Москва — Сталинград»

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники авиаперелета «Крылья Победы. Москва — Сталинград» посетят Саратов с 6 по 8 мая, сообщили в региональном министерстве информации и массовых коммуникаций.

Группа пилотов проекта «Русские авиационные гонки» проведет акцию к 80-летию Победы в Сталинградской битве на одноместных самолетах Як-55. Летчики пролетят по маршруту Серпухов – Тамбов – Саратов – Волгоград, чтобы передать в Город-Герой на Волге точную копию Знамени Победы.

В субботу, 6 мая, самолеты приземлятся на аэродроме ДОСААФ в Дубках, где пообщаются с молодежью Саратова. Авиаперелет проводится Российским военно-историческим обществом и Национальной авиационной ассоциацией в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Напомним, День Победы в Саратовской области в этом году пройдет без торжественного прохождения войск и без салюта, а «Бессмертный полк» пройдет в иных форматах.

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