В Саратове из-за аварии на сетях без воды остались жители Ленинского района

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 4 мая, в Саратове из-за аварии на сетях КВС без холодной воды остались жители Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отключения затронули квадрат улиц Дубовикова, Тверская, Саперная и проспекта 50 лет Октября.

Воду в дома саратовцев вернут к полуночи.

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