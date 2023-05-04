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НовостиОбщество4 мая 2023 13:10

В Саратове из-за аварии на сетях без воды остались жители Ленинского района

Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 4 мая, в Саратове из-за аварии на сетях КВС без холодной воды остались жители Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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