В Красном Куте 5 мая проведут акцию «Поезд здоровья»

графика: минздрав Саратовской области

5 мая с 10.00 до 14:00 часов возле поликлиники, по адресу г. Красный Кут, Проспект Победы, дом 28, проводится профилактическая акция «Поезд здоровья». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Саратовской области.

В двух мобильных медицинских комплексах, которые будут функционировать в составе «поезда», можно совершенно бесплатно и без предварительной записи пройти комплексное обследование всего организма.

В рамках акции вам доступны: электрокардиография, маммография, измерение холестерина, глюкозы крови, артериального давления, определение окиси углерода в выдыхаемом воздухе (для курящих пациентов). Также завтра можно получить профессиональную консультацию кардиолога, невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога, терапевта.

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