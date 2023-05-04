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НовостиОбщество4 мая 2023 11:38

Саратовцы смогут подать электронные заявления в мировой суд

Возможность есть как у физических, так и у юридических лиц
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Саратовцы смогут подать электронные заявления в мировой суд. Об этом стало известно на встрече губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с председателем комитета по обеспечению деятельности мировых судей Александром Васильевым.

Начиная с апреля мировые суды Саратовской области с апреля начали работать в системе электронного правосудия, и теперь каждый житель Саратовской области теперь имеет возможность направить онлайн любой процессуальный документ в мировой суд, в том числе, заявления, иски, ходатайства, жалобы. Аналогичная возможность имеется также у юридических лиц.

Подать заявление можно в личном кабинете сервиса «Электронное правосудие». Единственным условием является наличие электронной подписи.

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