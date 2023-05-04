Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаково сотрудница бассейна стала подозреваемой по делу об утонувшей 8-летней девочке. Как пояснили в пресс-службе регионального управления СК, речь идет о трагическом инциденте 29 апреля.

Напомним, школьницу тогда нашли без сознания в воде бассейна, вечером того дня она пришла в бассейн «Дельфин» с мамой. В больнице, куда ее доставили, девочка скончалась. Сотрудница бассейна, по версии следствия, проявила неосторожность в работе и не следила за ребенком, что привело к трагедии.

Женщине предъявлены обвинения по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Расследование дела продолжается, ранее в инфоцентре СК России сообщали об интересе главы ведомства Александра Бастрыкина к ходу расследования дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.