В Саратове двух мужчин осудили за жестокое избиение и смерть собутыльницы

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове двоих мужчин осудили за жестокое избиение до смерти 45-летней женщины, с которой они выпивали в квартире на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как выяснили следователи, 29 апреля прошлого года компания выпивала в квартире дома на проспекте Энтузиастов. За вечер двое пьяных мужчин «внезапно испытали неприязнь» к своей 45-летней собутыльнице и избили ее и легли спать после этого.

Позже, около 9 часов вечера, хозяин квартиры разбудил одного из осужденных. Он рассказал, что женщина лежит без признаков жизни в подъезде, а соседи уже вызвали «скорую» и полицию.

Как уточнили в СК, один из злоумышленников, 33-летний мужчина, был соседом убитой. Суд приговорил одного из них к 8 годам, а другого - к 9,5 годам лишения свободы в колониях строгого режима по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти.

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