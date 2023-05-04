Заседание

Саратовцам расскажут о перспективах и преимуществах контрактной службы в армии. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

В медицинском предуниверсарии СГМУ имени В.И. Разумовского состоялось заседание координационного совета по военно-патриотическому воспитанию и деятельности ветеранских, военно-патриотических объединений области.

Участники заседания рассмотрели вопросы социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, вопросы гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО. Особое внимание уделялось оповещению населения о возможностях прохождения военной службы по контракту.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты области Наталия Гурьева рассказала о работе по социальной поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации, и членов их семей. На данный момент в регионе действует порядка 20 льгот и выплат. К примеру, единовременная выплата в 50 тысяч рублей, оказание бесплатной юридической и психологической помощи, бесплатное питание для детей.

Общественники вместе с жителями региона занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону СВО. Лидер организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов рассказал о передаче бойцам специального военного оборудования, обмундирования. Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаров сообщил о том, что Народный фронт проводит акцию по поддержке жителей, оказывающих гуманитарную помощь участникам СВО.

— С начала мобилизации организация собрала и передала в зону проведения спецоперации более 120 тонн полезного груза, — отметил Сергей Шаров.

Как рассказал инструктор пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Саратовской области Дмитрий Тронин, в регионе проводятся агитационные встречи с потенциальными контрактниками, доводится информация о перспективах военной службы, социальных гарантиях, получаемых военнослужащими по контракту и членами их семей.

Руководители ветеранских и военно-патриотических организаций области поддержали инициативу проведения разъяснительной работы по привлечению граждан на военную службу по контракту при приведении патриотических мероприятий.