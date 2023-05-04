Судебный процесс

Суд не нашел оснований отстранять Дмитрия Плеханова от должности. Сегодня, 4 мая, в Волжском районном суде Саратова прошло заседание по делу главы Энгельсского муниципального района Дмитрия Плеханова.

Представитель следственного комитета ходатайствовал об отстранении Дмитрия Плеханова от должности в связи с возможностью давить на свидетелей. Прокуратура не увидела оснований для принятия таких ограничения, а сторона защиты назвала предположения о возможном давлении на свидетелей голословными. По данным следствия, с июня 2022 года по январь 2023 года Плеханов получил от директора одной из организаций автомобиль, которые приобрели за счет средств ООО. Машину передали в собственность Энгельсского района.

Дмитрий Плеханов у здания суда

В своем выступлении Дмитрий Плеханов просил учесть, что в его обязанности входит обеспечение безопасности жителей Энгельса в том числе от террористических уроз, что особенно актуально во время проведения СВО.