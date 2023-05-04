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НовостиПроисшествия4 мая 2023 9:17

В Саратове двое мужчин украли из многоэтажки в Солнечном двери от лифта

Продать украденное им не удалось, злоумышленников задержали
Роман Хвалин
Скриншот с придомовой камеры видеонаблюдения

Скриншот с придомовой камеры видеонаблюдения

В Саратове задержали двух мужчин, их подозревают в краже металлических дверей лифта из многоэтажки в поселке Солнечный, сообщает релиз регионального ГУ МВД.

Жильцы заметили, что двери пропали и обратились в полицию. Кадры с камеры видеонаблюдения во дворе дом засняли, как двое мужчин выносят из дома запчасти от лифта. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже, в качестве подозреваемых задержаны 36-летний и 42-летний мужчины, ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности.

Избавиться от украденного им не удалось, так что двери вернули в дом. Злоумышленники же сейчас они находятся под подпиской о невыезде, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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