фото: Архив КП

В Саратове осудят группировку банкиров за хищение миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области.

Ведомству стало известно, что в апреле 2014 года 46-летний местный житель, являясь руководителем правления одного из банков, создал преступное сообщество, в которое вошли коллеги, знакомые и руководители подконтрольных фирм. Всего в группировку вошло 14 человек, которые обвиняются по четырем статьям Уголовного кодекса: 159 (мошенничество), 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), 196 (преднамеренное банкротство) и 210 (организация преступного сообщества, руководство и участие в нем).

— Обвиняемые путем оформления заведомо невозвратных кредитных договоров и заключения иных сделок похищали денежные средства. В результате банку причинен ущерб в размере свыше 1 млрд рублей, - сообщает региональная прокуратура.

Злоумышленники через сделки выводили имущество подконтрольных фирм, которые затем банкротились. По данным фактам возбуждены уголовные дела. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 2 млрд рублей и 41 млн долларов США.

Уголовное дело передано в Волжский районный суд.

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