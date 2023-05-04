Фото: https://vk.com/wall-203692308_3190

В ходе боев в зоне СВО погиб доброволец из Ровенского района Артур Казыялиев. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета в составе Саратовской области.

Как заявили чиновники на официальной странице администрации во «ВКонтакте», Артур отправился в зону спецоперации 28 сентября прошлого года. Сражался после этого Казыялиев на самых опасных участках фронта и погиб, выполняя боевую задачу.

С солдатом простились вчера, 3 мая, в селе Первомайское.

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