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НовостиПолитика4 мая 2023 8:17

В ходе боев в зоне СВО погиб доброволец из Ровенского района

Артур Казыялиев отправился на спецоперацию 28 сентября и бился на самых опасных участках фронта
Роман Хвалин
Фото: https://vk.com/wall-203692308_3190

Фото: https://vk.com/wall-203692308_3190

В ходе боев в зоне СВО погиб доброволец из Ровенского района Артур Казыялиев. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета в составе Саратовской области.

Как заявили чиновники на официальной странице администрации во «ВКонтакте», Артур отправился в зону спецоперации 28 сентября прошлого года. Сражался после этого Казыялиев на самых опасных участках фронта и погиб, выполняя боевую задачу.

С солдатом простились вчера, 3 мая, в селе Первомайское.

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