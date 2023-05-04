В центре Саратова появится новое «кольцо». Об этом сообщает городская администрация.

В мэрии Саратова провели совещание по организации кругового дорожного движения на перекрестке в центре города. Речь идет о пересечении улиц Радищева, Кутякова и Челюскинцев. Из-за сложного расположения перекрестка и конечных остановок транспорта на данном участке движение зачастую хаотично, нередки случаи ДТП.

Согласно обновленному планированию, новая дорожная разметка, барьерные ограждения и другие технические средства организации дорожного движения появятся там до 30 мая. Ранее схему движения собирались поменять на этом дорожном участке до 1 августа.

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