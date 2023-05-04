В селе Чернышевка Саратовской области открыли доску памяти погибшего бойца СВО

фото: Миниформ

В селе Чернышевка Новобурасского района открыли мемориальную доску бойца СВО Андрея Пронина. Андрей Пронин – доброволец, погибший во время исполнения боевого долга на территории Луганской Народной Республики.

За проявленные качества Указом Президента России Владимира Путина герой награжден орденом Мужества посмертно.

Местом памяти бойца стала доска на территории мемориала «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.».

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