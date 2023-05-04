Фото: Госавтоинспекция
В Саратове у моста через Волгу столкнулись три автомобиля, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным дорожной полиции, около 10 утра у дома по адресу Славянская площадь, 2 столкнулись Renault Sandero, KIA и Exeed.
В ДТП пострадала 56-летняя женщина за рулем Renault Sandero, ее доставили в больницу.
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