Фото: Госавтоинспекция

В Саратове у моста через Волгу столкнулись три автомобиля, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, около 10 утра у дома по адресу Славянская площадь, 2 столкнулись Renault Sandero, KIA и Exeed.

В ДТП пострадала 56-летняя женщина за рулем Renault Sandero, ее доставили в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.