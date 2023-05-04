Губернатор Саратовской области после визита в регион Володина и Хуснуллина: у нас много грандиозных планов

Саратовскую набережную продлят еще на 2,4 километра

Губернатор Саратовской области прокомментировал визит спикера Госдумы Вячеслава Володина и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина в Саратов, который состоялся накануне, 3 мая.

По словам Романа Бусаргина, обсуждались проекты, напрямую влияющие на положительные перемены в качестве жизни жителей губернии. Речь шла о проектах возведения Южного обхода Саратова, переселения из аварийного жилья, расширения Парка покорителей космоса, продление на север Набережной Космонавтов и так далее.

— У нас много грандиозных планов, и предстоит проделать огромную работу. Я хотел бы выразить благодарность федеральным властям, лично Вячеславу Володину и Марату Хуснуллину, за их поддержку Саратовской области и решения, которые способствуют развитию региона и благополучию наших жителей, — заявил глава региона.

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