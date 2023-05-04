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НовостиОбщество4 мая 2023 7:31

Губернатор Саратовской области после визита в регион Володина и Хуснуллина: у нас много грандиозных планов

Глава региона обсудил с федеральными политиками проекты, качественно напрямую улучшат жизнь саратовцев
Роман Хвалин
Саратовскую набережную продлят еще на 2,4 километра

Саратовскую набережную продлят еще на 2,4 километра

Губернатор Саратовской области прокомментировал визит спикера Госдумы Вячеслава Володина и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина в Саратов, который состоялся накануне, 3 мая.

По словам Романа Бусаргина, обсуждались проекты, напрямую влияющие на положительные перемены в качестве жизни жителей губернии. Речь шла о проектах возведения Южного обхода Саратова, переселения из аварийного жилья, расширения Парка покорителей космоса, продление на север Набережной Космонавтов и так далее.

— У нас много грандиозных планов, и предстоит проделать огромную работу. Я хотел бы выразить благодарность федеральным властям, лично Вячеславу Володину и Марату Хуснуллину, за их поддержку Саратовской области и решения, которые способствуют развитию региона и благополучию наших жителей, — заявил глава региона.

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