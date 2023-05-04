Саратовской области проведен посев на площади 618 тыс. га

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В Саратовской области активно продолжаются посевные работы, в ходе чего площадь посева составила 618 тыс. га. Так, например, в Калининском муниципальном районе 2 мая проведено боронование зяби и черных паров на площади 13 6921 га, боронование озимых культур - 54109 га, подкормлено озимых культур 30119 га.

Всего посеяно 16 704 га яровых зерновых и зернобобовых 16704 культур, среди которых яровая пшеница -10329 га, ячмень – 5069 га, овес – 549 га, горох -26 га, чечевица – 731 га.

Техническим культурам аграрии отвели 1649 га, из 380 га составила сахарная свекла, 912 га подсолнечник, 375 га лен масличный.

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