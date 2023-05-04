В Саратовской области выявили еще 63 случая ковида

архив КП

Сегодня, 4 мая, на территории Саратовской области было зарегистрировано 63 новых случая коронавирусной инфекции. Об это сообщили в региональном оперативном штабе

Общее количество зараженных в регионе с начала пандемии составляет 322280 человек.

Двое пациентов обратились ко врачам с пневмонией, у 61 человека были обнаружены признаки ОРВИ. Из общего числа новых инфицированных, в Саратове заразились 20 человек, 13 - в Энгельсском районе и 10 - в Балашовском. Среди заболевших также оказались 9 детей и подростков до 17 лет, а также 34 человека старше 65 лет.

При этом, из медучреждений выписали 118 пациентов, всего выздоровели почти 315,4 тысячи саратовцев.

Напомним, днем ранее был выявлен 71 заболевший.