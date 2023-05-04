Главный архитектор Саратова рассказала о планах благоустройства набережной

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Главный архитектор Саратова, Анастасия Пузанова, на встрече со студентами СГЮА 3 мая представила концепцию благоустройства территории от здания по адресу Вольская, 2 до новой набережной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сквер разобьют на месте аварийного дореволюционного дома. На территории новой зеленой зоны появятся амфитеатр, фотозона, зона для буккросинга, а также другие современные малые архитектурные формы.

Основная идея проекта - сделать зону пригодной для отдыха и учебы для студентов вне стен учебного заведения. Комитет по архитектуре ждет креативных предложений от студенческого актива. Дату начала строительства сквера в мэрии пока не уточняли.

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