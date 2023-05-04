архив КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе визита в Саратов обсуждали реализацию нескольких федеральных проектов. Об итогах рабочей поездки сообщили в Телеграм-канале сторонников политика.

Спикер ГД затронул в том числе и вопрос о продолжении строительства саратовской набережной на 2,4 км вверх по течению.

Обсуждение закончилось положительно – набережная в Саратове станет девятикилометровой.

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