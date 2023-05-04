архив КП
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе визита в Саратов обсуждали реализацию нескольких федеральных проектов. Об итогах рабочей поездки сообщили в Телеграм-канале сторонников политика.
Спикер ГД затронул в том числе и вопрос о продолжении строительства саратовской набережной на 2,4 км вверх по течению.
Обсуждение закончилось положительно – набережная в Саратове станет девятикилометровой.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.