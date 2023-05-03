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НовостиОбщество3 мая 2023 16:16

В Саратове с начала 2023 года поймали более тысячи беспризорных животных

Роман Хвалин
архив КП

архив КП

С начала года в Саратове и Энгельсе удалось отловить 1369 и 277 беспризорных животных соответственно, сообщили в управлении ветеринарии.

За 4 месяца по всей Саратовской области из средств областного бюджета удалось отловить 2003 животных без владельцев. После отлова каждую особь животного стерилизуют, проводят вакцинацию против бешенства и отпускают на волю.

По заявкам администраций в этом году планируется отловить еще 4892 бездомных животных по всей губернии.

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