В Саратове с начала 2023 года поймали более тысячи беспризорных животных

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С начала года в Саратове и Энгельсе удалось отловить 1369 и 277 беспризорных животных соответственно, сообщили в управлении ветеринарии.

За 4 месяца по всей Саратовской области из средств областного бюджета удалось отловить 2003 животных без владельцев. После отлова каждую особь животного стерилизуют, проводят вакцинацию против бешенства и отпускают на волю.

По заявкам администраций в этом году планируется отловить еще 4892 бездомных животных по всей губернии.

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