В Саратове с 8 по 11 мая перекроют два ЖД переезда

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратове в ближайшие дни движение через два железнодорожных переезда будет закрыто из-за ремонта, сообщили в ПривЖД.

Так, переезд на Сокурском тракте будет недоступен в следующие дни и время: 8 мая – с 11:50 до 14:50; 9 мая – с 13:40 до 16:40; 10 мая – с 11:40 до 13:30; 11 мая – с 13:40 до 16:40.

Альтернативные пути проезда могут быть проспект Строителей, улица Шехурдина или Московское шоссе.

Переезд на 5-м Динамовском проезде будет закрыт: 5 мая – с 10:00 до 17:00; 8 мая – с 12:00 до 18:00.

Для объезда возможно использование переезда на Новоастраханском шоссе.

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