архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Hа автобусный маршрут «Саратов – Светлый» претендуют два перевозчика, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

На конкурс заявились ИП Андрей Кодинец и компания "АВТЭК". Прежде на этих маршрутах работало "Петровское АТП", но перевозчик отказался от маршрутов еще осенью прошлого года. Это вызвало массовые жалобы жителей Светлого и Татищева на нарушения при автобусных перевозках.

Согласно документам, по маршрутам перевозчик каждый день должен был выполнять 42 автобусных рейса. Но вместо больших автобусов ходили набитые под завязку маршрутки, кроме того, сотрудники перевозчика отказывались предоставить льготы на проезд для студентов и не принимали транспортные карты.

Помимо этого направления, выбирают перевозчика для маршрутов №№238 (Сенной рынок - Свинцовка) и 241 (пл. Ленина - пляж в Усть-Курдюме). На них подали заявки фирма "Восток Транс-Строй" и ИП Александра Аверкиева.

Ранее пассажиры жаловались на срывы рейсов по 238-му маршруту. Для этих направлений также должны выполнять ежедневно по 8 рейсов. Минтранс ожидает рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса к 10 мая.

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