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НовостиПроисшествия3 мая 2023 14:38

В автоаварии в Балаково пострадал 67-летний водитель Toyota

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 3 мая, в Балаково произошла авария, в которой пострадал 67-летний мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоавария произошла утром, в 9:20 у дома №56/3 на улице Леонова. 51-летний водитель рождения управлял «Ладой Калиной», вторым авто - «Тойота Королла» - была под управлением мужчины 1955 года рождения.

В результате столкновения водитель «Тойоты» получил травмы, его госпитализировали в больницу.

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