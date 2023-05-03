В автоаварии в Балаково пострадал 67-летний водитель Toyota

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 3 мая, в Балаково произошла авария, в которой пострадал 67-летний мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Автоавария произошла утром, в 9:20 у дома №56/3 на улице Леонова. 51-летний водитель рождения управлял «Ладой Калиной», вторым авто - «Тойота Королла» - была под управлением мужчины 1955 года рождения.
В результате столкновения водитель «Тойоты» получил травмы, его госпитализировали в больницу.
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