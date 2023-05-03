В рамках проекта «Чистая вода» Саратовская область получила еще 947 миллионов рублей

Сегодня, 3 мая, в Правительстве области проходит брифинг на тему «Реализация федерального проекта «Чистая вода» в Саратовской области в 2022 году, основные задачи на 2023 год».

Министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов на брифинге пояснил, что программа рассчитана до 2024 года, однако сейчас обсуждается возможность продлить ее до 2030. На данный момент обеспеченность региона чистой питьевой водой составляет ниже положенного — 87,8%.

По итогам прошлого года завершено строительство 14 объектов в Хвалынском, Ивантеевском, Балаковском, Энгельсском и Петровском районах. Таким образом качественной питьевой водой обеспечены еще 12,3 тысячи жителей области.

На реализацию программы «Чистая вода» выделили 947 миллионов рублей. Средства были получены после обращения губернатора Романа Бусаргина к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Напомним, что мероприятия осуществляются в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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