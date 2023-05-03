фото: пресс-служба Губернатора

На строительство новой насосной станции в Пугачеве область выделит 7 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Саратовской области Романа Бусаргина

с главой Пугачевского района Алексеем Яниным.

По словам Янина, в Пугачеве сложилась непростая ситуация с водоснабжением 1-го микрорайона, где живет 4 тысячи человек. Из-за слабого напора летом вода не доходит до верхних этажей, для решения проблемы необходимо поставить дополнительную насосную станцию. Роман Бусаргин принял решение помочь району и выделить 7 млн рублей на её строительство. Работы должны начаться в ближайшее время.

Кроме того, велось обсуждение программы по ремонту дворов в Пугачеве. В прошлом году благодаря губернаторской поддержке отремонтировали дворы 14 домов в Северо-западном микрорайоне. В этом году проект планируется продолжить.

Алексей Янин заверил, что в районе заключены контракты по всем объектам, которые планируется сделать в этом году. В их числе:

- ремонт 2 школ, 2 детсадов, ДК, 2 спортзалов (региональные программы);

- проект благоустройства «Городок на излучине: реновация Торгового городка и улицы Бубенца» (победитель конкурса малых городов);

- культурно-досуговый центр в с. Каменка (программа развития сельских территорий).

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