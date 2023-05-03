Операторы Саратовской службы «122» дают консультации о службе по контракту

фото: Архив КП

Министерством цифрового развития и связи области модернизирована работа региональной Службы оперативной помощи гражданам «122».

Теперь позвонив на номер «122» и перейдя по кнопке «1», жители области могут получить консультацию по вопросам поступления на военную службу по контракту, нажав кнопку «2», -по вопросам частичной мобилизации. Для получения информации по иным вопросам, необходимо оставаться на линии для соединения с оператором.

По данным оператора, по таким вопросам с сентября 2022 года поступило 23583 звон-ка, а с начала 2023 года – 803.

Также операторы Службы продолжают давать консультации по COVID-19.

График работы операторов call-центра «122» - по будням с 09.00 до 18.00.

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