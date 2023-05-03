Жительница Саратова лишилась 200 тысяч рублей из-за доверия к «блогеру-инвестору»

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратове возбуждено очередное уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по областному центру.
Вчера, 2 мая, 35-летняя жительница Заводского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что 30 апреля нашла объявление в мессенджере о том, что известный блогер набирает команду инвесторов с депозитами.
В личном сообщении ей рассказали как проходят операции по куплей-продажей криптовалюты, и рассказал, как проходят операции.
После короткого курса обучения женщина перевела на указанный неизвестным номер телефона 200 000 рублей. На этом ее инвестирование закончилось.
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