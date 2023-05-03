Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2023 12:58

Жительница Саратова лишилась 200 тысяч рублей из-за доверия к «блогеру-инвестору»

Саратовчанка хотела заработать на продаже криптовалюты и лишилась сбережений
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове возбуждено очередное уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по областному центру.

Вчера, 2 мая, 35-летняя жительница Заводского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что 30 апреля нашла объявление в мессенджере о том, что известный блогер набирает команду инвесторов с депозитами.

В личном сообщении ей рассказали как проходят операции по куплей-продажей криптовалюты, и рассказал, как проходят операции.

После короткого курса обучения женщина перевела на указанный неизвестным номер телефона 200 000 рублей. На этом ее инвестирование закончилось.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.