Жительница Саратова лишилась 200 тысяч рублей из-за доверия к «блогеру-инвестору»

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове возбуждено очередное уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по областному центру.

Вчера, 2 мая, 35-летняя жительница Заводского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что 30 апреля нашла объявление в мессенджере о том, что известный блогер набирает команду инвесторов с депозитами.

В личном сообщении ей рассказали как проходят операции по куплей-продажей криптовалюты, и рассказал, как проходят операции.

После короткого курса обучения женщина перевела на указанный неизвестным номер телефона 200 000 рублей. На этом ее инвестирование закончилось.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.