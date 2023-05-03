За прошлый год в Саратовской области три человека погибли от ботулизма

архив КП Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саратовской области ежегодно отмечаются случаи ботулизма, заболевания, которое может оказаться и смертельным. Об этом сегодня, 3 мая, напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, в 2022 году насчитывалось восемь заболевших, среди которых три человека погибли; в 2021 году было выявлено 11 случаев заражения, один из которых закончился летальным исходом; в 2020 году семь человек заразились, но все выжили. В 2023 году случаи заболевания ботулизмом не были обнаружены.

Медики советуют не приобретать у случайных продавцов на рынке домашние консервы и копчения, не использовать герметически закрытые банки из других продуктов для консервирования, тщательно обрабатывать товары перед употреблением, и не употреблять консервы, у которых при открытии банки обнаружено заметное вздутие. При первых признаках отравления необходимо немедленно обратиться к медикам.

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