Саратовская область по итогам 2022 оказалась на третьем месте в ПФО по числу бедных жителей

архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области число жителей, находящихся за чертой бедности, достигло исторического минимума. Уточненные данные об уровне бедности и численности населения с доходами ниже прожиточного минимума обнародовал Росстат.

По итогам 2021 года в Саратовской области среднедушевые доходы ниже границы бедности имели 335,3 тысячи жителей, это 14% всего населения региона. К концу 2022 года численность бедняков в регионе сократилась до 311,7 тысячи человек, или до 13,2% от общего числа жителей - это исторический минимум. Ниже 14% показатель не опускался ни разу с 1995 года. В абсолютных цифрах Саратовская область занимает 16-е место в России по числу бедных граждан. Среди регионов ПФО регион находится на третьем месте после Республики Башкортостан и Самарской области. По доле бедных Саратовская область четвертая в ПФО после Марий Эл, Мордовии, Чувашии и на 25-м месте в РФ.

Отметим, что для Саратовской области граница бедности (она же величина прожиточного минимума), по данным на начало 2023 года, составляет 11 503 рубля. Для работающего гражданина — это 12 433 рубля, для пенсионеров — 9 525 рублей, для детей — 11 777 рублей.

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