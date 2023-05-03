Саратовские артисты балета поставят спектакль о молодом композиторе Паганини в носках

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В рамках XXXVI Собиновского фестиваля саратовский театр оперы и балета представит современный балет «Паганини», в котором используется музыка композитора Сергея Рахманинова. Премьера пройдет 28 мая на Новой сцене (проспект 50 Лет Октября, 110А).

Хореограф Диана Вайлова выступит балетмейстером-постановщиком, а на сцене появятся 12 артистов, в основном из саратовской балетной труппы.

Зрителям предстоит увидеть «психологический портрет Паганини» и его «монолог с самим собой». В «Паганини» используется оригинальное решение – все артисты выступают в носках. Это связано с частыми переходами на полу в современном танце. Носки помогают избежать травм и сохранить устойчивость на сцене.

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