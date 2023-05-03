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НовостиОбщество3 мая 2023 11:30

В Саратовской области ипотеку на новостройки берут менее 15% всех заемщиков

В России всего восемь регионов, где настолько мало заемщиков берут новое жилье
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно исследованию ЦИАН, Саратовская область входит в число восьми регионов РФ, где ипотеку на новостройки оформляют менее 15% всех заемщиков.

В общей сложности, в настоящее время в области в регионе есть 4958 целевых жилищных займов, – на 20% меньше, чем в декабре и на 4 процентных пункта меньше, чем за зиму 2022 года.

Доля задолженности по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья в Саратовской области составила 0,27% в первом квартале 2023 года, что является самым высоким показателем среди регионов ПФО (средний уровень - 0,12 п.п.), сообщили в своем исследовании эксперты ЦИАН.

Относительно ипотек на вторичном рынке жилья, задолженность саратовцев составила 0,45%, это наш регион по этому показателю стал третьим в ПФО.

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