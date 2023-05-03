Мэр Саратова дала поручение подготовить поздравления для всех ветеранов ВОВ

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове в День Победы участников Великой Отечественной войны поздравят, несмотря на отмену массовых мероприятий. Такое поручение в ходе оперативного совещания дала глава города Лада Мокроусова районным администрациям сегодня, 3 мая.

Напомним, губернатор Роман Бусаргин попросил организовать для ветеранов личные концерты под окнами домов. В связи с этим мэр напомнила о необходимости подготовить поздравления. Так же поставлена задача привести в порядок памятники и мемориальные доски, посвященные воинам ВОВ.

Помимо этого, на совещании поставлена задача в максимально короткие сроки провести конкурсные процедуры на подключение участков для многодетных семей на Кумысной поляне к сетям электроснабжения, реконструкцию бани №4, а также приобретение уборочной техники. Транспортному управлению поручено отслеживать обращения, касающиеся работы общественного транспорта и анализировать основные претензии, которые возникают у жителей к маршрутам.

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