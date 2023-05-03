На месте свалки в Энгельсе появятся зеленые холмы

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

В Энгельсе к осени 2024 года планируют избавиться от крупной стихийной свалки в промзоне рядом с комбинатом «Кристалл». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Сейчас она занимает площадь более 16 гектаров и раскинулась на землях водного фонда — водоохранной зоне в овраге Пшеничный. Энгельс попал в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Городская свалка находится на проспекте Фридриха Энгельса в промзоне и существует с 70-х годов, но закрыта уже 9 лет. Фактически 50 лет незаконно со всего города сюда свозили отходы.

Там хранится почти 855 тысяч кубометров отходов IV и V класса опасности (шины, пластик и другой мусор). Муниципалитет готов был заплатить подрядчику 443,75 миллиона рублей, но ООО «Земля» из Чеченской Республики согласилось выполнить работы за 360 миллионов рублей. Уже установлены видеокамеры.

Основные работы по рекультивации должны быть выполнены в 2023 году, на следующий год запланировано озеленение участка.

Представитель администрации Энгельсского района пояснил, что сейчас на месте работают 4 экскаватора и 7 бульдозеров. Они отгребают мусор от ручья и впоследствии сгрудят в огромные 20-метровые холмы, накроют геотекстилем, сделают дренаж и трубы для выхода газов. Будет создана 50-метровая защитная зона.

В следующем году будет посеяна трава и посажены деревья. Фактически через несколько лет на месте свалки должны быть зелёные холмы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.