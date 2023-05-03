Аграрии Саратовской области засеяли более полумиллиона гектаров яровых культур

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В Саратовской области осуществляются полевые работы, в ходе которых аграрии засеяли более полумиллиона гектаров яровых культур. Стоит отметиить, что показатели посева в 2023 году значительно превышают результаты прошлого года. «Ко 2 мая сев яровых культур проведен на площади 543 тыс. га, тогда как за аналогичный период 2022 года было посеяно 200 тыс. га. За сутки сеем от 65 до 75 тыс. га», - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Уполовников.

На настоящий момент посев составляет:

Группа яровых зерновых – 404 тыс. га.

Яровая пшеница – 152 тыс. га.

Ячмень – 164 тыс. га.

Зернобобовые культуры – 58 тыс. га.

Технические культуры – 127 тыс. га.

Продолжается сев подсолнечника - 67 тыс. га., сахарной свеклы - 5,7 га., яровых кормовых - 7 тыс. га.

Овощи – 1,9 тыс. га картофеля и 2,1 тыс. га лука, моркови, свеклы и дригие.

Посев осуществляется в следующих районах: Калининский, Петровский, Новобурасский, Энгельсский, Гагаринский, Ивантеевский, Пугачевский, Ровенский, Татищевский.

Ведется закладка садов и плодовых питомников в Хвалынском, Саратовском, Марксовском районах. Всего заложено 73 га.